LDA | il nuovo singolo è Lo Que Mas Nos Duele

(Di martedì 26 luglio 2022) Da oggi in presave Lo Que Mas Nos, ildella rivelazione di Amici 2022 LDA Dopo aver collezionato milioni di streaming con un successo dopo l’altro, LDA annuncia oggi l’uscita di Lo Que Mas Nos(Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ovunque da venerdì 29 luglio! Ilbrano è la versione bachata della sua hit certificata platino Quello Che Fa Male, disponibile da oggi, martedì 26 luglio, in pre-save e pre-add al link https://smi.lnk.to/LDA. L’idea del rifacimento in spagnolo nasce dalla scoperta di una cover del brano stesso, realizzata da un fan e pubblicata su YouTube. Lo Que Mas Nos, prodotto da Dabruk, che ha lavorato a numerosi remix in lingua spagnola, trasmette ed esalta perfettamente la dolcezza e la lotta romantica della canzone ...

iburiedthedevil : Uuuh curiosissima di ascoltare il nuovo singolo di LDA venerdì - SocialArtistOF2 : Da venerdì la versione spagnola di #QuelloCheFaMale di @LDAilvero. - fr4_nc3sc4 : RT @LUCANEWSOficial: spoiler del nuovo singolo di Luca 'lo que mas nos duele' #LDA - enne_qu_ : RT @LUCANEWSOficial: spoiler del nuovo singolo di Luca 'lo que mas nos duele' #LDA - AlessiaGastald1 : RT @LUCANEWSOficial: spoiler del nuovo singolo di Luca 'lo que mas nos duele' #LDA -

... Michele Bravi, Coez, Dargen D'Amico, Elisa, Elodie, Tananai, La Rappresentante di Lista,e ... Come se non fosse bastato la Delogu, una volta presentata sul palco ilinedito di Elodie, il ...da record con Quello che fa male/ "Bisogna pensare a quello che ci fa bene..." Lorella ... Lorella Cuccarini, dedica a Rosa Di Grazia per iltraguardo/ "Mamma orgogliosa" Proprio il prossimo ...LDA conquista Procida, a la Sagra del mare, dopo il successo raggiunto ad Amici 21 di Maria De Filippi: che succede per il figlio d'arte ...Sui social LDA annuncia l'uscita del suo primo singolo "Quello che fa male" in spagnolo. La notizia fa impazzire i suoi fan ...