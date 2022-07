edicolasportiva : Laziomania: la strategia di Acerbi alla fine sta funzionando - LALAZIOMIA : Laziomania: la strategia di Acerbi alla fine sta funzionando -

LA VECCHIA- Claudio Lotito per mesi e mesi si è nascosto sotto il pelo dell'acqua, alligatore in agguato. Ha osservato con interesse e poco tempo le guerre intestine tra Sarri e il signor ...Al netto del fatto che per me lo sfottò ci sta, la risata ci sta, andare un po' fuori le righe ci sta, e so per certo che per alcuni soggetti non c'è alcunamachiavellica dietro - dovremmo ... Laziomania: la strategia di Acerbi alla fine sta funzionando Cose oggettivamente schifose. Mi sento di dire però che il nostro ha quasi architettato in maniera strategica la sua exit strategy perché fosse ineluttabile. E lo ha fatto con scienza, insultando 4000 ...È arrivato Romagnoli, lo ammetto: avevo in canna un pezzo molto retorico e molto romantico su come a volte il calcio sia giusto, e regali qualcosa che va al di là del valore tecnico e delle idee e dei ...