Lazio Provedel, si sblocca l’affare con lo Spezia: le ultime (Di martedì 26 luglio 2022) La Lazio si avvicina a Provedel visto che lo Spezia ha definito l’arrivo di Dragowski con la Fiorentina La Lazio si avvicina a Provedel visto che lo Spezia ha definito l’arrivo di Dragowski con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i liguri avrebbero dato il via libera al portiere per accordarsi con i biancocelesti. Sarri ora può avere il vice Maximiano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Lasi avvicina avisto che loha definito l’arrivo di Dragowski con la Fiorentina Lasi avvicina avisto che loha definito l’arrivo di Dragowski con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i liguri avrebbero dato il via libera al portiere per accordarsi con i biancocelesti. Sarri ora può avere il vice Maximiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Provedel ha scelto la #Lazio e aspetta il via libera - SOSFanta : ?? FLASH - Sky: 'Si sblocca il giro di portieri: #Provedel a un passo dalla #Lazio, per lo Spezia...' ?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Dragowski ad un passo dallo Spezia, Provedel verso la Lazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Dragowski ad un passo dallo Spezia, Provedel verso la Lazio - TheLazioZone : ?? INCASTRO PORTIERI: CI SIAMO Provedel-Lazio e Dragowski - Spezia: ci siamo, affari in dirittura d'arrivo Via @DiMarzio -