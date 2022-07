Lavoro, Cig se azienda ferme per il caldo con termometro a 35 gradi (Di martedì 26 luglio 2022) Le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) se sono costrette a fermarsi per il caldo, quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) se sono costrette a fermarsi per il, quando ilsupera i 35centi. ...

_fpaolo : Mai una volta che l’abbia visto parlare di lavoro se non per parlare di cig - CislPaTp : Lavoro: Cisl, consiglio generale: 'risposte forti di sostegno contro il carovita. Partiti sostengano 'agenda social… - MilaniRo_HR : CIG a pagamento diretto, novità nei flussi a partire da agosto: - SgSimoncino : @faustomamberti_ @agostinomela Beh, io lavoro in cartiera da quasi 30 anni, in estate abbiamo SEMPRE 35 a salire. S… - Melotti7Melotti : @andreacantelmo8 Diciamo che ho circoscritto ad alcuni settori. Escludo alcune figure e pagliacciate come le dirett… -