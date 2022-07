Lavoratori in nero e scarse condizioni igieniche: pioggia di multe agli stabilimenti del litorale romano (Di martedì 26 luglio 2022) Ostia – I Carabinieri di Ostia hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati nei luoghi in cui si concentra la vita notturna, attuando un vasto dispositivo di controllo con la collaborazione dei colleghi dei Nuclei Ispettorato del Lavoro ed Antisofisticazione e Sanità di Roma. L’operazione ha consentito la denuncia in stato di libertà di 5 soggetti. Nel corso della serata, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e precedentemente sottoposto alla misura dell’avviso orale, mentre si trovava alla guida di una Smart privo della patente di guida già revocatagli. Nel corso degli accertamenti, è stato anche trovato in possesso di un’ingente somma di denaro occultata all’interno del mezzo e della quale non ha saputo giustificare la provenienza. Il denaro è stato sequestrato in attesa di accertarne ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022) Ostia – I Carabinieri di Ostia hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati nei luoghi in cui si concentra la vita notturna, attuando un vasto dispositivo di controllo con la collaborazione dei colleghi dei Nuclei Ispettorato del Lavoro ed Antisofisticazione e Sanità di Roma. L’operazione ha consentito la denuncia in stato di libertà di 5 soggetti. Nel corso della serata, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e precedentemente sottoposto alla misura dell’avviso orale, mentre si trovava alla guida di una Smart privo della patente di guida già revocat. Nel corso degli accertamenti, è stato anche trovato in possesso di un’ingente somma di denaro occultata all’interno del mezzo e della quale non ha saputo giustificare la provenienza. Il denaro è stato sequestrato in attesa di accertarne ...

misiagentiles : RT @ilfaroonline: Lavoratori in nero e scarse condizioni igieniche: pioggia di multe agli stabilimenti del litorale romano - pordenoneoggi : Finanza, scoperti 4 lavoratori in nero in cantiere edile e pizzeria asporto - radioromait : Ostia, stabilimenti multati per 16mila euro: lavoratori in nero e videosorveglianza abusiva - ilfaroonline : Lavoratori in nero e scarse condizioni igieniche: pioggia di multe agli stabilimenti del litorale romano - reggiom : @berlusconi Non ci potrebbe essere iniziativa più iniqua di questa. Andatela a spiegare a chi paga i contributi da… -