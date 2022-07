L’autopsia della piccola Diana inchioda la madre: “Morta di stenti”. Si attendono altri esami tossicologici (Di martedì 26 luglio 2022) Durante il trasporto in carcere, i vicini di casa di Alessia Pifferi, madre della bimba Morta per essere stata abbandonata da sola a casa per sei giorni, hanno provato a bloccare l’auto della Polizia e riempito di insulti la donna. Questa mattina è iniziata L’autopsia sul corpo della piccola e, da un primo parziale esito, risulta che non c’è una causa “evidente” o violenta della morte. I medici si riservano di fare ulteriori accertamenti, ma la bambina sarebbe Morta per “consunzione” dovuta alla fame e alla sete. La piccola Diana Morta di fame e di sete; L’autopsia conferma Nello stomaco, la piccola Diana aveva scarsa quantità di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) Durante il trasporto in carcere, i vicini di casa di Alessia Pifferi,bimbaper essere stata abbandonata da sola a casa per sei giorni, hanno provato a bloccare l’autoPolizia e riempito di insulti la donna. Questa mattina è iniziatasul corpoe, da un primo parziale esito, risulta che non c’è una causa “evidente” o violentamorte. I medici si riservano di fare ulteriori accertamenti, ma la bambina sarebbeper “consunzione” dovuta alla fame e alla sete. Ladi fame e di sete;conferma Nello stomaco, laaveva scarsa quantità di ...

