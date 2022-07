L'attore si è raccontato al Giffoni Film Festival davanti a centinaia di ragazzi per parlare di bullismo e sogni (Di martedì 26 luglio 2022) Richard Madden, l’Ikaris di Eternals e il Robb Stark de Il trono di Spade manda in visibilio i ragazzi del Giffoni Film Festival parlando di sé e del mondo del cinema. Ha raccontato di quando a 11 anni frequentava la scuola di teatro per cercare di sfuggire al bullismo dei coetanei, dell’unico vero eroe che abbia mai amato («Mio padre che era un vigile del fuoco»), dei prossimi progetti, della curiosità di guardare, questa volta da spettatore, House of the Dragon e di sentirsi un po’ Peter Pan grazie a questo mestiere. Inoltre dà anche un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la strada della recitazione: «Non prendetevi troppo sul serio». ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) Richard Madden, l’Ikaris di Eternals e il Robb Stark de Il trono di Spade manda in visibilio idelparlando di sé e del mondo del cinema. Hadi quando a 11 anni frequentava la scuola di teatro per cercare di sfuggire aldei coetanei, dell’unico vero eroe che abbia mai amato («Mio padre che era un vigile del fuoco»), dei prossimi progetti, della curiosità di guardare, questa volta da spettatore, House of the Dragon e di sentirsi un po’ Peter Pan grazie a questo mestiere. Inoltre dà anche un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la strada della recitazione: «Non prendetevi troppo sul serio». ...

