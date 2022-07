Latina, al via la kermesse culturale @tNicolosi (Di martedì 26 luglio 2022) Latina – Arte, teatro, musica e tanto altro ancora per l’interessante rassegna cittadina @tNicolosi che comincerà oggi, martedì 26 luglio, nello storico quartiere di Latina. Due gli appuntamenti a ingresso gratuito che animeranno la caratteristica piazzetta del Nicolosi: alle ore 19.30 l’inaugurazione della mostra fotografica di Paolo Petrignani dal titolo: “In viaggio con National Geographic”. Un evento da non perdere che si snoderà tra gli scatti che hanno reso celebri molti dei più suggestivi angoli della provincia di Latina nel mondo grazie alla loro pubblicazione sulla prestigiosa rivista internazionale. Petrignani, con il suo obiettivo continua ad emozionare: sono infatti noti tutti i suoi lavori tesi a documentare la provincia pontina ma anche le bellissime spedizioni extraeuropee: dai deserti messicani ai ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– Arte, teatro, musica e tanto altro ancora per l’interessante rassegna cittadina @che comincerà oggi, martedì 26 luglio, nello storico quartiere di. Due gli appuntamenti a ingresso gratuito che animeranno la caratteristica piazzetta del Nicolosi: alle ore 19.30 l’inaugurazione della mostra fotografica di Paolo Petrignani dal titolo: “In viaggio con National Geographic”. Un evento da non perdere che si snoderà tra gli scatti che hanno reso celebri molti dei più suggestivi angoli della provincia dinel mondo grazie alla loro pubblicazione sulla prestigiosa rivista internazionale. Petrignani, con il suo obiettivo continua ad emozionare: sono infatti noti tutti i suoi lavori tesi a documentare la provincia pontina ma anche le bellissime spedizioni extraeuropee: dai deserti messicani ai ...

