Lampedusa chiama, Salvini risponde: "Cambio l'agenda e arrivo da voi il 4 e il 5 agosto" (Di martedì 26 luglio 2022) Continuano gli sbarchi dei migranti a Lampedusa. Un barcone di dieci metri con a bordo cinquantuno cittadini eritrei, etiopi, sudanesi ed egiziani, è approdato all'alba di questa mattina. Ad intercettare l'imbarcazione, a circa un miglio della costa, è stata una motovedetta della Guardia di Finanza. Ieri, fino a notte fonda, sono stati registrati quindici sbarchi L'articolo proviene da Inews24.it.

