Lamborghini Huracán - La Sterrato scalda il motore e sporca le ruote - VIDEO (Di martedì 26 luglio 2022) Manca poco al debutto di una delle Lamborghini sicuramente più curiose della storia. La Casa italiana, infatti, ha rilasciato uno scenografico VIDEO teaser in cui un prototipo della Huracán Sterrato (nome ancora da confermare) sfreccia nelle campagne, lontano dall'asfalto: tale iniziativa lascia intedndere che la presentazione della vettura avverrà a brevissimo. Dalla concept del 2019 al prodotto finito. Facciamo un passo indietro, però, e torniamo al 2019, quando abbiamo potuto provare il prototipo della Sterrato. All'epoca, questa variante della Huracán fece sensazione per le sue scelte controcorrente: una supercar V10 da 640 CV con assetto rialzato di 47 mm, pneumatici adatti anche al fuoristrada leggero, protezioni di plastica sulla carrozzeria, parafanghi allargati di 30 mm, fari ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 luglio 2022) Manca poco al debutto di una dellesicuramente più curiose della storia. La Casa italiana, infatti, ha rilasciato uno scenograficoteaser in cui un prototipo della(nome ancora da confermare) sfreccia nelle campagne, lontano dall'asfalto: tale iniziativa lascia intedndere che la presentazione della vettura avverrà a brevissimo. Dalla concept del 2019 al prodotto finito. Facciamo un passo indietro, però, e torniamo al 2019, quando abbiamo potuto provare il prototipo della. All'epoca, questa variante dellafece sensazione per le sue scelte controcorrente: una supercar V10 da 640 CV con assetto rialzato di 47 mm, pneumatici adatti anche al fuoristrada leggero, protezioni di plastica sulla carrozzeria, parafanghi allargati di 30 mm, fari ...

