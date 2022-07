L’ala destra brasiliana Yan Couto torna in prestito al Girona (Di martedì 26 luglio 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 25/07/2022 alle 20:04 est Couto ha già suonato a Montilivi il 20/21 agli ordini di Francisco ed è stato fondamentale Gareggerà con Arnau Martínez per un posto negli undici titolari di Míchel La giovane corsia brasiliana Yan Couto giocherà per la seconda volta in prestito al Girona dal Manchester Citycome confermato dalla squadra catalana questo lunedì, a un’ora dalla conferma dell’arrivo dell’attaccante ‘Taty’ Castellanos in prestito da New York City. Couto20 anni, ha già giocato a Montilivi nella stagione 2020-2021 e adesso torna nelle terre catalane, dopo la promozione del Girona in ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 25/07/2022 alle 20:04 estha già suonato a Montilivi il 20/21 agli ordini di Francisco ed è stato fondamentale Gareggerà con Arnau Martínez per un posto negli undici titolari di Míchel La giovane corsiaYangiocherà per la seconda volta inaldal Manchester Citycome confermato dalla squadra catalana questo lunedì, a un’ora dalla conferma dell’arrivo dell’attaccante ‘Taty’ Castellanos inda New York City.20 anni, ha già giocato a Montilivi nella stagione 2020-2021 e adessonelle terre catalane, dopo la promozione delin ...

