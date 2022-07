L’accordo annacquato sull’emergenza gas europea Il ruolo italiano

Leggi su formiche

(Di martedì 26 luglio 2022) Deal. I ministri dell’energia europei hanno raggiunto un compromesso sul piano d’emergenza per il risparmio e il razionamento di gas. Il senso d’urgenza ha prevalso sul conflitto interno tra gli Stati, divisi sulla severità e sull’obbligatorietà delle misure; solo l’Ungheria ha votato contro. “Questa non era una missione impossibile!” ha commentato la presidenza ceca del Consiglio europeo, dando l’annuncio via Twitter. Ma i critici già temono che la strategia sia stata annacquata al punto da non essere sufficiente per evitare la crisi. Il piano era stato presentato la scorsa settimana dalla Commissione; prevedeva un taglio del 15% dei consumi da agosto 2022 a marzo 2023, da rendere obbligatorio alla bisogna, più una strategia di condivisione delle risorse per “coprire” i Paesi più esposti ai capricci del Cremlino. Obiettivo: limitare l’impatto di un eventuale ...