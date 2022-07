La vera storia del selfie “fake” dallo spazio di Samantha Cristoforetti (Di martedì 26 luglio 2022) È bastata una semplice ricerca su Google per appurare che lo scatto che vede in primo piano un astronauta e alle sue spalle l’intera Europa vista dall’alto non è un “selfie di Samantha Cristoforetti”, come spacciato su diverse testate, ma un fotomontaggio di dieci anni fa. L’istantanea è stata scattata effettivamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove Cristoforetti si trova in questo momento nell’ambito della missione “Minerva”, ma l’astronauta che si vede in primo piano è il giapponese Aki Hoshide, scontornato ed “incollato” in quella che è diventata una splendida cartolina. Il Mattino, il Gazzettino e Leggo pubblicano una foto falsa attribuendola a Samantha Cristoforetti. La bufala è firmata @NDainelli https://t.co/zxyGmcApao pic.twitter.com/hJE775Kqa3 — Paolo Attivissimo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) È bastata una semplice ricerca su Google per appurare che lo scatto che vede in primo piano un astronauta e alle sue spalle l’intera Europa vista dall’alto non è un “di”, come spacciato su diverse testate, ma un fotomontaggio di dieci anni fa. L’istantanea è stata scattata effettivamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, dovesi trova in questo momento nell’ambito della missione “Minerva”, ma l’astronauta che si vede in primo piano è il giapponese Aki Hoshide, scontornato ed “incollato” in quella che è diventata una splendida cartolina. Il Mattino, il Gazzettino e Leggo pubblicano una foto falsa attribuendola a. La bufala è firmata @NDainelli https://t.co/zxyGmcApao pic.twitter.com/hJE775Kqa3 — Paolo Attivissimo ...

