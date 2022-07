La tragedia è avvenuta dopo una vacanza nell’isola di Mykonos (Di martedì 26 luglio 2022) Rischia una incriminazione per omicidio colposo il pilota del "Bell" che trsaportava il giovane turista 22enne decapitato dalle pale dell’elicottero Turista 22enne decapitato dalle pale dell’elicottero su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Rischia una incriminazione per omicidio colposo il pilota del "Bell" che trsaportava il giovane turista 22enne decapitato dalle pale dell’elicottero Turista 22enne decapitato dalle pale dell’elicottero su Donne Magazine.

dani22marki : Come è possibile piombare a tutta velocità su cicliste che si sono già fermate dopo la caduta avvenuta davanti a lo… - stoca220 : @23september @Antifa80 e allora è successo che in 8 anni di guerra in Donbas siano morti circa 3mila civili e circa… - marco_maroni : @LaRobiErre @GiancarloGiord3 Mi ricorda la tragedia che è avvenuta l’anno scorso nel nostro lago, quando un motosca… - AGalli99 : RT @11Giuliano: Selezione: Messina, infarto fulminante in spiaggia: 47enne muore davanti a moglie e figlia. La tragedia è avvenuta in local… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Selezione: Messina, infarto fulminante in spiaggia: 47enne muore davanti a moglie e figlia. La tragedia è avvenuta in local… -