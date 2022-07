La tassa mensile da 3 mila euro da pagare «alle mogli dei carcerati» | otto arresti a Napoli

(Di martedì 26 luglio 2022)fermi della Direzione Investigativa Antimafia bloccano i presunti emissari di un gruppo malavitoso ritenuto un’articolazione del clan Lo Russo. Tra gli episodi anche quello di un noto panettiere titolare di vari negozi anche in provincia, costretto aa fine mese 3«per contribuiremesate (ovvero gli stipendi, ndr) per ledei». Non solo: dopo tre mesi gli emissari si sono rifatti vivi per aumentare la loro “” da 3e 5, perché, hanno spiegato alla vittima, «…teniamo troppida mantenere». Alla quota fissa di 5, inoltre, al commerciante è stato anche chiesto di aggiungere ...

