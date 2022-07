La sostenibilità cambia regole, ecco i nuovi criteri Esg per le imprese (Di martedì 26 luglio 2022) L’Europa ha approvato il testo della nuova direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. L’obbligo esteso a tutte le grandi imprese e dal 2026 anche alle piccole e medie aziende. Stop alle false comunicazioni e al greenwashing: più tutele ai consumatori Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 luglio 2022) L’Europa ha approvato il testo della nuova direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. L’obbligo esteso a tutte le grandie dal 2026 anche alle piccole e medie aziende. Stop alle false comunicazioni e al greenwashing: più tutele ai consumatori

