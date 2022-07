La Russia continua a tagliare il gas all'Europa (Di martedì 26 luglio 2022) Gazprom ha annunciato che ridurrà le forniture verso il nostro continente al 20 per cento della capacità del gasdotto Nord Stream Leggi su wired (Di martedì 26 luglio 2022) Gazprom ha annunciato che ridurrà le forniture verso il nostro continente al 20 per cento della capacità del gasdotto Nord Stream

ultimenotizie : 'L'Italia continua con tenacia a lavorare per la pace. Il sostegno all'#Ucraina, anche nell'ottica di una sua ricos… - My_Salute : Il Medioevo si è stabilito a Mariupol insieme agli invasori. La maggior parte della popolazione continua a sopravvi… - MarDeiSargassi : #IlFatto - La #Germania sospende le sanzioni nei confronti di Mosca. L’Europa continua a rifornire #Zelensky di ca… - initlabor : RT @zagor70: La Croazia ha ordinato al corpo diplomatico russo di lasciare il paese,ma ha negato alla Russia un volo umanitario per evacuar… - gianny0162 : RT @zagor70: La Croazia ha ordinato al corpo diplomatico russo di lasciare il paese,ma ha negato alla Russia un volo umanitario per evacuar… -