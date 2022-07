La Russa agli alleati: “Sulla leadership si rispettino le regole. Più perdiamo tempo, più favoriamo il Pd” (Di martedì 26 luglio 2022) “Non perdiamo tempo perché così facciamo favore a sinistra che punta su narrazione destra litigiosa…“. La saggezza di Ignazio La Russa scende in campo in queste ore in cui si discute della leadership nel centrodestra, alla viglilia dell’incontro di mercoledì con gli alleati. Il senatore, tra i fondatori di FdI, non arretra di un millimetro: da un lato i patti chiari chiesti da Giorgia Meloni: Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo – ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia al Tg5 a proposito della leadership -, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido – ha aggiunto – che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato. Che noi abbiamo sempre rispettato e che non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) “Nonperché così facciamo favore a sinistra che punta su narrazione destra litigiosa…“. La saggezza di Ignazio Lascende in campo in queste ore in cui si discute dellanel centrodestra, alla viglilia dell’incontro di mercoledì con gli. Il senatore, tra i fondatori di FdI, non arretra di un millimetro: da un lato i patti chiari chiesti da Giorgia Meloni: Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo – ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia al Tg5 a proposito della-, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido – ha aggiunto – che si vorranno confermare, anche per ragioni diche nel centrodestra hanno sempre funzionato. Che noi abbiamo sempre rispettato e che non ...

