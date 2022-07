La Rappresentante di Lista e Ernia chiudono il calendario di luglio in Piazzale degli Alpini (Di martedì 26 luglio 2022) luglio è stato un mese magico per NXT Station. Piazzale degli Alpini, nel cuore di Bergamo, ha ospitato più di 30 concerti, tre appuntamenti culinari con altrettante cucine tipiche italiane e ha sorriso di gusto, grazie ai protagonisti della Stand Up Comedy. Per chiudere in bellezza l’ultima settimana del mese inizia con un doppio concerto del MercoleDays, l’anima indie di NXT Station, che invita all’ascolto di Tatum Rush. Prima del performer italo-svizzero-americano sul palco salirà Big Cio, promessa dell’hip hop bergamasco. Giovedì si ride grazie alla satira di Andrea Saleri, volto ormai noto del pubblico di NXT Station. Venerdì 29 luglio arriva uno dei live più attesi dell’estate, quello de La Rappresentante di Lista, una delle band più iconiche della nuova musica ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022)è stato un mese magico per NXT Station., nel cuore di Bergamo, ha ospitato più di 30 concerti, tre appuntamenti culinari con altrettante cucine tipiche italiane e ha sorriso di gusto, grazie ai protagonisti della Stand Up Comedy. Per chiudere in bellezza l’ultima settimana del mese inizia con un doppio concerto del MercoleDays, l’anima indie di NXT Station, che invita all’ascolto di Tatum Rush. Prima del performer italo-svizzero-americano sul palco salirà Big Cio, promessa dell’hip hop bergamasco. Giovedì si ride grazie alla satira di Andrea Saleri, volto ormai noto del pubblico di NXT Station. Venerdì 29arriva uno dei live più attesi dell’estate, quello de Ladi, una delle band più iconiche della nuova musica ...

IlContiAndrea : Ospiti stasera al #TimSummerHits Aka7even, Bravi, Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai e Sattei, Giu… - IlContiAndrea : Diva de La Rappresentante di Lista tra le migliori canzoni di questa estate #TimSummerHits - oliointestainc : va be ma nel nuovo mv la rappresentante di lista sono vedova e yshtola non-binary - leftsnoopy : RT @Valerio864dd: La Rappresentante di Lista sta per iniziare il tour. Si esibirà nei migliori comizi italiani. #TimSummerHits #elezioni - katycatMat : RT @Cinguetterai: “Diva” è la migliore canzone di questa estate, va al di là dei soliti tormentoni. La Rappresentante di Lista non sbaglia… -