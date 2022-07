La rapida ascesa di Maxfel srl: Dietro ogni risultato c’è tanto duro lavoro (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 26/07/2022 – Con i suoi piani di lavoro asettici, resistenti e materici ha conquistato il mercato delle aziende produttrici di cucine e mobili da bagno, così Maxfel srl è diventata una delle imprese con il tasso di crescita più alto degli ultimi anni. Nata nel 1984 come piccola realtà nel settore dell’arredamento, nel tempo si è trasformata in azienda leader nella produzione di pannelli decorativi realizzati con materiali tecnici. Nel 2014, con il cambio generazionale, arriva anche la svolta per l’attività, la direzione passa ad Andrea Casetta e da lì nasce l’idea di dedicarsi alla produzione esclusiva di top da cucina e bagno, utilizzando un particolare materiale chiamato stratificato HPL. Per l’azienda veneta, con sede legale ad Albina di Gaiarine (Treviso) e sede operativa a Prata di Pordenone, una delle poche in Italia a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 26/07/2022 – Con i suoi piani diasettici, resistenti e materici ha conquistato il mercato delle aziende produttrici di cucine e mobili da bagno, cosìsrl è diventata una delle imprese con il tasso di crescita più alto degli ultimi anni. Nata nel 1984 come piccola realtà nel settore dell’arredamento, nel tempo si è trasformata in azienda leader nella produzione di pannelli decorativi realizzati con materiali tecnici. Nel 2014, con il cambio generazionale, arriva anche la svolta per l’attività, la direzione passa ad Andrea Casetta e da lì nasce l’idea di dedicarsi alla produzione esclusiva di top da cucina e bagno, utilizzando un particolare materiale chiamato stratificato HPL. Per l’azienda veneta, con sede legale ad Albina di Gaiarine (Treviso) e sede operativa a Prata di Pordenone, una delle poche in Italia a ...

