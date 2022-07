La quiete della famiglia Coso viene stravolta dall'arrivo dello zio Ciro. Cosa penseranno amici e vicini del pericoloso camorrista? (Di martedì 26 luglio 2022) È difficile dire la verità a qualcuno che si ama? Secondo i protagonisti di Un boss in salotto – film di Luca Miniero del 2014 con Paola Cortellesi e Luca Argentero, in onda stasera alle 21.35 su Canale 5 – sì. Cosa accade, però, quando le verità nascoste tornano a galla e rischiano di fare del male proprio a chi si ama? Paola Cortellesi, un’attrice, mille volti guarda le foto Leggi anche › Le fiction e i programmi Mediaset 2022-2023: arriva Orietta Berti al “Gf Vip” e Luca Argentero a “Striscia” ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) È difficile dire la verità a qualcuno che si ama? Secondo i protagonisti di Un boss in salotto – film di Luca Miniero del 2014 con Paola Cortellesi e Luca Argentero, in onda stasera alle 21.35 su Canale 5 – sì.accade, però, quando le verità nascoste tornano a galla e rischiano di fare del male proprio a chi si ama? Paola Cortellesi, un’attrice, mille volti guarda le foto Leggi anche › Le fiction e i programmi Mediaset 2022-2023: arriva Orietta Berti al “Gf Vip” e Luca Argentero a “Striscia” ...

