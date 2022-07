La pochezza di chi usa una foto fake spacciandola per la piccola Diana per fare un post strappalacrime e racimolare like

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 26 luglio 2022) Ecco il volto di. Ma si può mai pensare di intitolare in questo modo un? Di farlo partire? Di sottoporlo all’attenzione di una opinione pubblica vorace che ha bisogno di nutrirsi di immagini, di video, di testimonianze visuali? No, non c’è nessun volto di, non ci sono suegrafie, non ci sono tracce visibili sul web dellabambina di 18 mesi che è stata lasciata da sola in un appartamento di Milano per quasi sei giorni. Con il triste epilogo che, in questi giorni, abbiamo appreso con sgomento. I giornali – in verità, su questo, si è mantenuta una certa riservatezza – hanno evitato di diffondere immagini diPifferi (mentre, invece, sono stati particolarmente generosi di dettagli sulla vita privata della madre, ma questa è un’altra storia). Su Facebook, ...