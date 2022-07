La partecipazione di Marcell Jacobs agli Europei è a forte rischio

(Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Ladel campione olimpico dei 100 metri,ai Campionatidi Monaco di Baviera (15-21 agosto) a 20 giorni dall'evento è a. È quanto apprende l'AGI da fonti dell'atletica leggera italiana. La gara dei 100 metri della rassegna continentale in Baviera inizierà il giorno di Ferragosto con il primo turno (ore 10,40) e proseguirà il giorno successivo con le semifinali (ore 20,05) e la finale (22,15). A 20 giorni dall'evento,non è completamente guarito e per questo motivo lo staff sanitario della federazione italiana ne ha disposto un ulteriore percorso riabilitativo. A causare il nuovo stop aè una lesione al grande adduttore della gamba destra emerso a seguito delle batterie dei recenti ...

AGI - Ladel campione olimpico dei 100 metri,Jacobs ai Campionati europei di Monaco di Baviera (15 - 21 agosto) a 20 giorni dall'evento è a forte rischio. È quanto apprende l'AGI da ...... sul piano della, non è stato altrettanto soddisfacente sul fronte dei risultati per il movimento bresciano. Sul giudizio finale pesa purtroppo la disavventura diJacobs , per ...A 20 giorni dall’evento, l'olimpionico non è completamente guarito e lo staff sanitario della federazione ne ha disposto un altro percorso riabilitativo ...La formazione oro olimpico a Tokyo si arrende già al primo turno. Le speranze di medaglia restano con Stano nella marcia ...