La musica e la creatività di Caparezza | scatenato a Roma

(Di martedì 26 luglio 2022) Un mix di, letteratura, arte e fantasia è stato il live dellorapper pugliese Michele Salvemini, in arte, che ha fatto tappa con l’“Exuvia Tour” a, all’Ippodromo di Capannelle, il 23 Luglio scorso, nell’ambito del cartellone “Rock in”. Sul palco, oltre al cantante Diego Perrone e alla sua band, anche quattro ballerini che hanno alternato costumi e coreografie di forte impatto visivo. Protagonisti della scena sono anche gli “oggettoni”, comestesso li ha definiti, collegati alle varie canzoni: la lumaca, il dragone, la mantide religiosa, lo Stregatto e altri personaggi di “Alice nel paese delle meraviglie”. Due ore e un quarto di concerto dove l’artista di Molfetta è tornato ad infiammare il pubblico con il suo ultimo disco e con le canzoni ...

MagaliRapini : La scrittura,la musica,la fotografia,l'arte in generale,sono stati massificati e uniformati,il loro rendimento azze… - Claudio75412168 : RT @D4Sn0w: @UnaCertaCarmen Orrore nell'orrore, dunque questo sarebbe un artista di successo? Ma da dove traggono queste conclusioni orrib… - vitoguglielmi4 : Musica e creatività - D4Sn0w : @UnaCertaCarmen Orrore nell'orrore, dunque questo sarebbe un artista di successo? Ma da dove traggono queste concl… - DQuniversaldear : RT @marimar43418295: @Dimaterry1 - Cosa vuoi trasmettere alle persone oltre alla creatività quando prendono esempio da te? - Se dico che so… -

News Rimini

...ad un nutrito numero di artisti italiani e stranieri di potere mostrare la lorosulla ... Ai cento anni della scuola d'arte si aggiungono i duecento anni della Casa della, per l'...... anche a dispetto della pandemia con la quale abbiamo dovuto fare i conti fin dalla prima edizione di 'Obiettivo'. Per agosto abbiamo scelto di proporre un mix trae prosa, portando ... Laboratori, tra arte e creatività, per gli studenti di Cattolica