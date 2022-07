La misteriosa scomparsa di un gerarca nazista nella omertosa Germania del 1949

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 luglio 2022) Non lo dubitai neppure per un attimo. Era fin troppo facile immaginarla con una corta sottoveste bianca e una corona di alloro sui capelli a fare cose interessanti con un cerchio in un bel film di propaganda per il dottor Goebbels. Il vigore femminile non e? mai apparso cosi? biondo e pieno di salute come a quei tempi. «Saro? onesta con lei, Herr Gunther». Si tocco? un occhio con l’angolo del fazzoletto. «Friedrich Warzok non era un brav’uomo. Durante la guerra ha fatto delle cose terribili». «Dopo Hitler, non c’e? nessuno di noi che possa dire di avere la coscienza pulita». «E? molto gentile da parte sua dire questo. Ma ci sono cose che uno deve fare per sopravvivere. E poi ce ne sono altre che non riguardano affatto la sopravvivenza. Questa amnistia della quale si discute in Parlamento… non includerebbe mio marito, Herr Gunther». «Non ne sarei troppo sicuro», dissi. «Se uno malvagio ...