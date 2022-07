La Juventus assume l’ex guardalinee Maggiani, Pulvirenti accusa: “Non mi ero sbagliato ad aver pensato male 10 anni fa” (Di martedì 26 luglio 2022) “Non mi ero sbagliato ad aver pensato male 10 anni fa”: l’ex presidente del Catania Antonio Pulvirenti accusa la Juventus, riaccendendo una polemica ormai vecchia di un decennio. Il motivo è l’ultimo annuncio del club bianconero, che ha inserito l’ex guardalinee Luca Maggiani nell’organigramma societario con il ruolo di “Club Referee Manager”. Lo stesso Maggiani fu protagonista di due episodi contestati in un Catania-Juventus della stagione 2012/2013. Per questo Pulvirenti, sentito da Itasportpress.it, torna all’attacco e lancia illazioni: “Adesso tutto è compiuto. Finalmente posso dire con un pizzico di ironia che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “Non mi eroad10fa”:presidente del Catania Antoniola, riaccendendo una polemica ormai vecchia di un decennio. Il motivo è l’ultimo annuncio del club bianconero, che ha inseritoLucanell’organigramma societario con il ruolo di “Club Referee Manager”. Lo stessofu protagonista di due episodi contestati in un Catania-della stagione 2012/2013. Per questo, sentito da Itasportpress.it, torna all’attacco e lancia illazioni: “Adesso tutto è compiuto. Finalmente posso dire con un pizzico di ironia che la ...

