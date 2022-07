La guerra in Ucraina si gioca anche all'Eurovision: se Kiev cede tutto all'alleata Gran Bretagna (Di martedì 26 luglio 2022) L'edizione 2023 dell'Eurovision si terrà nel Regno Unito e non più in Ucraina. L'emittente pubblica britannica Bbc, che organizzerà l'evento nel Regno Unito, ha spiegato che il Paese dell'est è stato costretto a ritirarsi, nonostante la vittoria della band Ucraina Kalush Orchestra quest' anno, che aveva garantito a Kiev l'edizione 2023. «Il fatto che i nostri colleghi e amici in Ucraina non siano in grado di ospitare l'Eurovision Song Contest 2023 è motivo di Grande rammarico». - ha dichiarato in una nota la Bbc- «La richiesta di ospitare il concorso musicale più Grande e complesso del mondo è un Grande privilegio». La Bbc ha ribadito la volontà di «impegnarsi a rendere l'evento un vero riflesso della cultura Ucraina, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) L'edizione 2023 dell'si terrà nel Regno Unito e non più in. L'emittente pubblica britannica Bbc, che organizzerà l'evento nel Regno Unito, ha spiegato che il Paese dell'est è stato costretto a ritirarsi, nonostante la vittoria della bandKalush Orchestra quest' anno, che aveva garantito al'edizione 2023. «Il fatto che i nostri colleghi e amici innon siano in grado di ospitare l'Song Contest 2023 è motivo dide rammarico». - ha dichiarato in una nota la Bbc- «La richiesta di ospitare il concorso musicale piùde e complesso del mondo è unde privilegio». La Bbc ha ribadito la volontà di «impegnarsi a rendere l'evento un vero riflesso della cultura, ...

