La giornata clou del centrodestra | si scioglie il nodo premier Scintille in Lombardia

(Di martedì 26 luglio 2022) Un vertice per parlarsi a quattr'occhi sul da farsi in vista delle prossime elezioni. I nodi sono laship e le scelte per i collegi uninominali. Il tempo stringe, tra meno di un mese dovranno essere presentate le liste e le sfumature sono diverse fra i partiti. Le distanze restano e la concorrenza scalpita. Sarà una riunione operativa quella in programma nel tardo pomeriggio di domani a Montecitorio. La prima dopo la caduta del governo Draghi. A Roma ci sarà anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che tornerà a sedersi attorno a un tavolo insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, come non accadeva dal 17 maggio scorso nell'ultimo vertice ad Arcore. Ma saranno presenti pure i centristi di Noi con l'Italia e dell'Udc. Ritrovare l'unità è un obiettivo, ma il gioco di posizionamenti prosegue. L'ultimo sondaggio Swg dà Fratelli d'Italia al 25% davanti al ...