La fashion news della settimana!

(Di martedì 26 luglio 2022) Dalla sfilata PE 2022 di ACT N°1 (foto: imaxtree) «Riconoscere i giovani talenti, supportarli e offrire loro la possibilita? di esprimersi e sperimentare e? oggi piu? che mai fondamentale. E? importante. Soprattutto in un mercato sempre piu? competitivo e globale. Che un brand del prestigio di Maison Valentino promuova e supporti un brand emergente». Spiega così Carlo Capasa, Presidente Camera NazionaleModa Italiana, ladelle ultime ore che profuma di new talents. Valentino e Act N°1, questi i nomi che lavoreranno in sinergia in nome di – per dirla come Financial Times – «un nuovo Rinascimento Made in Italy». Succederà alla prossima MilanoWeek di settembre 2022. Ad annunciarlo è il profilo Instagram ufficialeCameraModa italiana con un lungo ...