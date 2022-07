La dura lezione della fallita Energiewende | gli sforzi ambientali irrealistici esasperano i cittadini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Già dall’autunno del 2017, mentre in Italia si dibatteva del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC), era di dominio pubblico che la nazione modellotransizione ecologica mondiale, la Germania, malgrado il formidabile sforzo(la transizione verso un’energia a basse emissioni di carbonio) non sarebbe riuscita a rispettare il suo impegno di riduzione delle emissioni di CO2 come stabilito dagli accordi europei per il 2020. E questo nonostante i traumatici e costosissimi 58 GW di potenziale eolico installato in pochi anni (in Italia attualmente sono circa 11 GW) e 43 GW di solare, che avevano comportato, a tacere degli altri investimenti accessori, un impegno di centinaia e centinaia di miliardi di euro in sussidi. Il modello tedesco avrebbe poi rappresentato l’ispirazione anche dell’European Green Deal ...