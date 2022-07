La discoteca che chiude perché i clienti sono maleducati: «Stufi della vostra arroganza» (Di martedì 26 luglio 2022) Il proprietario della discoteca Village Summer Disco di Varese ha annunciato la chiusura del suo locale a causa della maleducazione dei clienti. «Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora», ha scritto Daniele Lamperti sulla pagina Facebook della discoteca. La decisione è arrivata dopo un’ennesima notte ingestibile, con le solite parole di troppo e la volante che a tarda notte interviene senza trovare nulla. A partire dal giorno seguente il locale da mille posti ha sbarrato i cancelli. Poi la spiegazione via social: «Al di là di qualsiasi vostra deduzione, interpretazione o ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Il proprietarioVillage Summer Disco di Varese ha annunciato la chiusura del suo locale a causamaleducazione dei. «Siamo saturi dei vostri litigi, la, lasupponenza, lamaleducazione, lamancanza di rispetto per chi lavora», ha scritto Daniele Lamperti sulla pagina Facebook. La decisione è arrivata dopo un’ennesima notte ingestibile, con le solite parole di troppo e la volante che a tarda notte interviene senza trovare nulla. A partire dal giorno seguente il locale da mille posti ha sbarrato i cancelli. Poi la spiegazione via social: «Al di là di qualsiasideduzione, interpretazione o ...

