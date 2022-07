La Critica di Sinistra Italiana: Nulla è Stato Fatto per La Scuola (Di martedì 26 luglio 2022) Il responsabile nazionale Scuola Giuseppe Buondonno (Sinistra Italiana), Critica i mancati interventi in favore della Scuola. “Tra meno di due mesi riaprono le scuole (in verità già a fine agosto ci ... Leggi su youreduaction (Di martedì 26 luglio 2022) Il responsabile nazionaleGiuseppe Buondonno (),i mancati interventi in favore della. “Tra meno di due mesi riaprono le scuole (in verità già a fine agosto ci ...

