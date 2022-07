La clamorosa indiscrezione mediatica e il “ruolo” del campione (Di martedì 26 luglio 2022) I vertici dei Dem avrebbero lanciato la proposta all'interno del partito in vista del voto del 25 settembre: Francesco Totti candidato per il Pd Elezioni politiche, Francesco Totti candidato per il Pd? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 26 luglio 2022) I vertici dei Dem avrebbero lanciato la proposta all'interno del partito in vista del voto del 25 settembre: Francesco Totti candidato per il Pd Elezioni politiche, Francesco Totti candidato per il Pd? su Donne Magazine.

Spazio_Napoli : Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da 'La Repubblica': la #Salernitana fa sul serio per Dries #Mertens ??… - morimototaka9 : RT @Fiorentinanews: L'indiscrezione clamorosa: 'La #Fiorentina ha provato a sondare #Iniesta ma si è spaventata per l'alto ingaggio' https:… - Fiorentinanews : L'indiscrezione clamorosa: 'La #Fiorentina ha provato a sondare #Iniesta ma si è spaventata per l'alto ingaggio' - zazoomblog : Totti-Blasi l’indiscrezione clamorosa: lui sta cercando di riconquistarla? “Non si dà pace” - #Totti-Blasi #l’indis… - zazoomblog : Totti-Blasi l’indiscrezione clamorosa: lui sta cercando di riconquistarla? “Non si dà pace” - #Totti-Blasi #l’indi… -