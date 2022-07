La campagna elettorale? Gli empi 5stelle vs i detentori dell’agenda. E in politica mai dire mai (Di martedì 26 luglio 2022) Quella che si appresta ad entrare nel vivo non è una campagna elettorale, piuttosto mi sembra il compiersi di un giudizio divino e universale, in cui si ritroveranno “giudicanti e giudicati” (Summa 89). Facile intuire chi siano i giudicati, ovvero gli empi cinque stelle, mentre i giudicanti sono i detentori dell’agenda, ovvero delle tavole della legge che in nome del popolo italiano tradito, si apprestano ad emettere l’inappellabile sentenza che condanna al rogo eterno e alla dissoluzione perpetua coloro che commisero il più orrendo dei peccati, la soppressione del Migliore. Poco più in là in disparte, la trimurti destroide già assapora il gusto della vittoria e si prepara a dividere il bottino in un banchetto baccanale sulle spiagge dorate del Papeete, tornate a ospitare orde di odalische danzanti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Quella che si appresta ad entrare nel vivo non è una, piuttosto mi sembra il compiersi di un giudizio divino e universale, in cui si ritroveranno “giudicanti e giudicati” (Summa 89). Facile intuire chi siano i giudicati, ovvero glicinque stelle, mentre i giudicanti sono i, ovvero delle tavole della legge che in nome del popolo italiano tradito, si apprestano ad emettere l’inappellabile sentenza che condanna al rogo eterno e alla dissoluzione perpetua coloro che commisero il più orrendo dei peccati, la soppressione del Migliore. Poco più in là in disparte, la trimurti destroide già assapora il gusto della vittoria e si prepara a dividere il bottino in un banchetto baccanale sulle spiagge dorate del Papeete, tornate a ospitare orde di odalische danzanti in ...

