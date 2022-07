(Di martedì 26 luglio 2022) Il brusco ritorno al passato dellacontinua:dissidenti attivi nel movimento per lasono statiti per aver organizzato "atti terroristici" contro le forze di ...

voceditalia : La Birmania giustizia 4 attivisti pro-democrazia. Prima esecuzione di prigionieri politici dall’80. Mondo condanna.… - voceditalia : La Birmania giustizia 4 attivisti pro-democrazia -

Agenzia ANSA

Il brusco ritorno al passato dellacontinua: quattro dissidenti attivi nel movimento per la democrazia sono stati giustiziati per aver organizzato "atti terroristici" contro le forze di sicurezza dopo il colpo di stato del ..."Sapete che 600.000 Rohingya all'interno dellastanno ancora affrontando il genocidio, la ... Un milione di persone nei campi del Bangladesh aspettano una speranza di", ha affermato ... La Birmania giustizia quattro attivisti pro-democrazia - Mondo (ANSA) - RANGOUN, 26 LUG - I quattro prigionieri giustiziati dalla giunta del Myanmar nei primi casi di pena capitale nel Paese da decenni "avrebbero meritato molte condanne a morte", ha dichiarato un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...