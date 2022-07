Kim atteso in Italia: oggi le visite mediche (Di martedì 26 luglio 2022) Sky Sport – . Accordo totale e risoluzione di tutti i problemi burocratici tra giocatore e società. oggi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 luglio 2022) Sky Sport – . Accordo totale e risoluzione di tutti i problemi burocratici tra giocatore e società.… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SiamoPartenopei : ULTIM'ORA Sky - Kim, oggi le visite mediche: il difensore atteso in Italia - susydigennaro : RT @napolimagazine: KIM - Gli agenti: 'Trovati tutti gli accordi, il difensore è atteso a Roma per le visite mediche' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KIM - Gli agenti: 'Trovati tutti gli accordi, il difensore è atteso a Roma per le visite mediche' - roma_magazine : KIM - Gli agenti: 'Trovati tutti gli accordi, il difensore è atteso a Roma per le visite mediche' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KIM - Gli agenti: 'Trovati tutti gli accordi, il difensore è atteso a Roma per le visite mediche' -