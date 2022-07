Keita Balde, futuro all’estero: può rispondere alle sirene dalla Turchia (Di martedì 26 luglio 2022) Keita Balde potrebbe presto ripartire lontano dall’Italia. Dopo la stagione al Cagliari potrebbe accettare la destinazione turca L’esperienza al Cagliari di Keita Balde si è conclusa a causa di un rendimento incostante e per la retrocessione. E così, dopo la fine del contratto che lo legava al Monaco, l’esterno si trova attualmente svincolato. Nel suo destino sembra esserci la Turchia, con il Konyaspor in trattativa con il giocatore, come riferito dalla stampa turca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)potrebbe presto ripartire lontano dall’Italia. Dopo la stagione al Cagliari potrebbe accettare la destinazione turca L’esperienza al Cagliari disi è conclusa a causa di un rendimento incostante e per la retrocessione. E così, dopo la fine del contratto che lo legava al Monaco, l’esterno si trova attualmente svincolato. Nel suo destino sembra esserci la, con il Konyaspor in trattativa con il giocatore, come riferitostampa turca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : ???? ???? Si riapre la pista #ValenciaCF per l'attaccante Keita Balde Diao. Gli spagnoli hanno seguito e trattato già… - iussepemon24 : RT @marcoconterio: ???? ???? Si riapre la pista #ValenciaCF per l'attaccante Keita Balde Diao. Gli spagnoli hanno seguito e trattato già un'es… - Inroboix : RT @marcoconterio: ???? ???? Si riapre la pista #ValenciaCF per l'attaccante Keita Balde Diao. Gli spagnoli hanno seguito e trattato già un'es… - JuanmaVCF95 : RT @marcoconterio: ???? ???? Si riapre la pista #ValenciaCF per l'attaccante Keita Balde Diao. Gli spagnoli hanno seguito e trattato già un'es… - NEXUS620 : RT @marcoconterio: ???? ???? Si riapre la pista #ValenciaCF per l'attaccante Keita Balde Diao. Gli spagnoli hanno seguito e trattato già un'es… -