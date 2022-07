Katia Follesa dimagrita: ecco come ha fatto a perdere 20 kg (Di martedì 26 luglio 2022) Tra le personalità comiche italiane più amate, Katia Follesa ha attirato l’attenzione anche per la sua perdita di peso. Nel corso degli anni, infatti, la conduttrice e comica 45enne è scesa di diversi chili e mostrando i propri risultati sui social: ecco come ha fatto. Katia Follesa vanta una carriera di gran successo. In molti la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 26 luglio 2022) Tra le personalità comiche italiane più amate,ha attirato l’attenzione anche per la sua perdita di peso. Nel corso degli anni, infatti, la conduttrice e comica 45enne è scesa di diversi chili e mostrando i propri risultati sui social:havanta una carriera di gran successo. In molti la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

thunderandsea : da piccolo pensavo che rita degli incorreggibili, katia follesa e debora villa fossero la stessa persona - rejabsolut : ma ci pensate che myss keta potrebbe tranquillamente essere katia follesa? no, non ci pensate, pensate sempre solo a voi stessi - gaiaitaliacomlo : L’appuntamento Martedì 26 Luglio in Piazza San Giorgio - gaiaitaliacom : L’appuntamento Martedì 26 Luglio in Piazza San Giorgio - gaiaitaliacomlo : “Finchè social non ci separi” Katia Follesa e Angelo Pisani- -