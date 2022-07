Juventus, Valencia interessato ad Arthur: contatti in corso. Se parte l’ex Barça l’obiettivo è Paredes (Di martedì 26 luglio 2022) Non solo acquisti. Perché per proseguire nella campagna di ricerca di validi rinforzi sul calciomercato, adesso la Juventus ha la necessità di sfoltire la rosa eliminando i giocatori in esubero ed abbassando il monte ingaggi. In questo senso Arthur ha da tempo le valigie pronte ma, fino ad oggi, l’elevato ingaggio del brasiliano e il peso dell’ex Barcellona sul bilancio bianconero – ben 43 milioni – rendevano complicatissima l’operazione. Una soluzione però potrebbe arrivare dalla Spagna. Nelle ultime ore infatti il Valencia ha allacciato i contatti con i bianconeri per provare a capire la fattibilità dell’operazione. In uscita c’è sempre Ramsey, con cui si continua a trattare la risoluzione di contratto. Se entrambi i centrocampisti dovessero uscire, a quel punto Cherubini proverebbe a portare a ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Non solo acquisti. Perché per proseguire nella campagna di ricerca di validi rinforzi sul calciomercato, adesso laha la necessità di sfoltire la rosa eliminando i giocatori in esubero ed abbassando il monte ingaggi. In questo sensoha da tempo le valigie pronte ma, fino ad oggi, l’elevato ingaggio del brasiliano e il peso delBarcellona sul bilancio bianconero – ben 43 milioni – rendevano complicatissima l’operazione. Una soluzione però potrebbe arrivare dalla Spagna. Nelle ultime ore infatti ilha allacciato icon i bianconeri per provare a capire la fattibilità dell’operazione. In uscita c’è sempre Ramsey, con cui si continua a trattare la risoluzione di contratto. Se entrambi i centrocampisti dovessero uscire, a quel punto Cherubini proverebbe a portare a ...

