Juventus, ufficiale la rescissione del contratto di Ramsey: "In bocca al lupo" (Di martedì 26 luglio 2022) E' ufficiale la rescissione del contratto di Aaron Ramsey con la Juventus. A comunicarlo è il club bianconero in una nota ufficiale nella quale manda un in bocca al lupo al centrocampista gallese che in questi due anni e mezzo non è riuscito a incidere con la casacca della Vecchia Signora, anche a causa di tanti infortuni: "ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo".

