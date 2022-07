Juventus- Szczesny, Gazzetta: “Dobbiamo vincere tutto” (Di martedì 26 luglio 2022) Juventus- Szczesny, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi le parole del portiere polacco caricano di responsabilità tutti. LE SUE PAROLE- Szczesny, il mercato finora ha portato Di Maria, Pogba, Bremer e Gatti: che Juventus sta nascendo? «È una Juventus diversa grazie a Di Maria e Pogba, due campioni di grandissima qualità che portano anche tanta esperienza, però ci sono anche dei ragazzi giovani come Fagioli, Miretti e Rovella. Abbiamo tanti ragazzi che devono imparare dall’atteggiamento dei compagni più navigati. Bisogna trovare l’equilibrio tra l’energia e l’entusiasmo dei giovani e l’esperienza dei più anziani». La squadra che sta nascendo è più pronta rispetto all’ultima per ambire allo scudetto? «Di Maria e Pogba fanno crescere la fiducia nel resto del ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022)- Come riporta laad oggi le parole del portiere polacco caricano di responsabilità tutti. LE SUE PAROLE-, il mercato finora ha portato Di Maria, Pogba, Bremer e Gatti: chesta nascendo? «È unadiversa grazie a Di Maria e Pogba, due campioni di grandissima qualità che portano anche tanta esperienza, però ci sono anche dei ragazzi giovani come Fagioli, Miretti e Rovella. Abbiamo tanti ragazzi che devono imparare dall’atteggiamento dei compagni più navigati. Bisogna trovare l’equilibrio tra l’energia e l’entusiasmo dei giovani e l’esperienza dei più anziani». La squadra che sta nascendo è più pronta rispetto all’ultima per ambire allo scudetto? «Di Maria e Pogba fanno crescere la fiducia nel resto del ...

