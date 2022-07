Juventus, Sky: “Novità importanti per il mercato Bianconero” (Di martedì 26 luglio 2022) Juventus mercato- La Juventus continua il suo ritiro a Dallas, in America in vista dei prossimi impegni prestagionali. Gli uomini di Allegri sfideranno nella prossima notte contro il Barcellona di Xavi. In vista della prossima stagione, la Juventus vuole farsi trovare subito pronta, deve riuscire a superare le varie difficoltà che gli si presenteranno di fronte. Nella scorsa serata, i Bianconeri hanno ufficializzato la lesione del menisco per Pogba che, starà fuori per circa 1 mesetto. Per quanto riguarda la situazione mercato, la Juventus è attiva su molti fronti. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità della rescissione consensuale da parte di Aaron Ramsey. Liberando il Gallese e provando a cedere Arthur all’Arsenal, i Bianconeri potranno andare diretti su Leandro Paredes dal Psg. ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Dallas, in America in vista dei prossimi impegni prestagionali. Gli uomini di Allegri sfideranno nella prossima notte contro il Barcellona di Xavi. In vista della prossima stagione, lavuole farsi trovare subito pronta, deve riuscire a superare le varie difficoltà che gli si presenteranno di fronte. Nella scorsa serata, i Bianconeri hanno ufficializzato la lesione del menisco per Pogba che, starà fuori per circa 1 mesetto. Per quanto riguarda la situazione, laè attiva su molti fronti. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità della rescissione consensuale da parte di Aaron Ramsey. Liberando il Gallese e provando a cedere Arthur all’Arsenal, i Bianconeri potranno andare diretti su Leandro Paredes dal Psg. ...

FBiasin : “#Juventus, accordo raggiunto con il #Torino per #Bremer: 40 milioni + 7 di bonus”. (Sky) - infoitsport : Juventus, Sky: “Novità importanti per il mercato Bianconero” - Serie_A_ENG : Juventus, Sky: “Novità importanti per il mercato Bianconero” - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, Sky: “Novità importanti per il mercato Bianconero” - serie_a24 : #Juventus, Sky: “Novità importanti per il mercato Bianconero” -