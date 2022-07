Juventus, si sblocca la situazione di un centrocampista: verso la Liga (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo i colpi in entrata è ora di pensare al mercato in uscita e la Juventus ha bisogno di risolvere la situazione a centrocampo. Ramsey e Arthur sono entrambi in uscita: per il primo si parla di una buonuscita di circa 3 milioni, mentre per il secondo si attendono offerte da alcuni club. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Valencia di Rino Gattuso sarebbe interessato al giocatore. La squadra spagnola vorrebbe il giocatore in prestito secco per un anno, in modo che la Juventus possa contribuire al pagamento dell’ingaggio. Arthur Juventus Lo stipendio del centrocampista, classe 1996, è uno scoglio per la società valenciana: 6 milioni più 2 di bonus. La Juventus vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto e l’idea è che si possa trovare un accordo su un prestito ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo i colpi in entrata è ora di pensare al mercato in uscita e laha bisogno di risolvere laa centrocampo. Ramsey e Arthur sono entrambi in uscita: per il primo si parla di una buonuscita di circa 3 milioni, mentre per il secondo si attendono offerte da alcuni club. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Valencia di Rino Gattuso sarebbe interessato al giocatore. La squadra spagnola vorrebbe il giocatore in prestito secco per un anno, in modo che lapossa contribuire al pagamento dell’ingaggio. ArthurLo stipendio del, classe 1996, è uno scoglio per la società valenciana: 6 milioni più 2 di bonus. Lavorrebbe un prestito con obbligo di riscatto e l’idea è che si possa trovare un accordo su un prestito ...

