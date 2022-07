Juventus, l’ufficialità che cambia il mercato: sorride Allegri (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Juventus, arriva l’ufficialità che era nell’aria ormai da tempo: così possono cambiare i progetti bianconeri. La Juventus stava lavorando da diverso tempo sulla questione riguardante il suo, ormai ex, centrocampista. La rottura definitiva era infatti nell’aria da diverso tempo, ma adesso tutto è diventato ufficiale. C’è l’annuncio da parte della società bianconera. La storia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) Calcio, arrivache era nell’aria ormai da tempo: così possonore i progetti bianconeri. Lastava lavorando da diverso tempo sulla questione riguardante il suo, ormai ex, centrocampista. La rottura definitiva era infatti nell’aria da diverso tempo, ma adesso tutto è diventato ufficiale. C’è l’annuncio da parte della società bianconera. La storia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @ToniForzaNapoli: #Salernitana, ad un passo per l'ufficialità di #Pinamonti, Nicola, il mister della società campana, vuole fare altri… - ToniForzaNapoli : #Salernitana, ad un passo per l'ufficialità di #Pinamonti, Nicola, il mister della società campana, vuole fare alt… - Garfiel04323887 : RT @robertopontillo: #Salernitana Rovella è ormai da considerarsi un calciatore granata trovato l'accordo con i bianconeri per un prestito… - robertopontillo : #Salernitana Rovella è ormai da considerarsi un calciatore granata trovato l'accordo con i bianconeri per un presti… - dreonana : 27 luglio 2023, prima dichiarazione di Lukaku dopo l'ufficialità con la Juventus: 'Ho un gatto bianco, il n sono io' -