Juventus | inizio da incubo per Pogba | lesione al menisco e almeno un mese e mezzo di stop

La seconda avventura di Paul Pogba con la maglia della Juventus non sembra essere iniziata con il piede giusto. Il Polpo era stato accolto come un Re al suo ritorno da Manchester ma, dopo aver rappresentato uno dei maggiori colpi del calciomercato bianconero, i tifosi juventini dovranno aspettare prima di rivederlo in campo in una gara ufficiale. Ieri infatti è arrivata la notizia che alla Continassa nessuno avrebbe voluto ricevere: la tournée americana di Pogba si è conclusa dopo i 45? disputati contro il Chivas, a causa di un fastidio al ginocchio che gli esami strumentali hanno rivelato essere una lesione al menisco. Il francese dunque dovrà affrontare un lungo stop. Ecco quali gare salterà il centrocampista.

