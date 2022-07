Juventus, ecco il sogno per chiudere al meglio il mercato: è fortissimo (Di martedì 26 luglio 2022) La Juventus, dopo un mercato di altissimo spessore, vuole chiudere la campagna acquisti con il botto; andiamo a vedere di chi si tratta. Una stagione che deve riportare i bianconeri a dominare il calcio italiano ed essere assoluta protagonista a livello internazionale: gli obiettivi della Juventus sono importanti e per essere portati a termine bisogna mettere a disposizione di Allegri una rosa di assoluto livello. A tal proposito, il mercato ha portato tre nuovi innesti in grado di alzare il livello qualitativo della squadra da Pogba a Di Maria passando per Bremer. Un giocatore per ruolo anche se, da qui a fine mercato, la volontà è di chiudere con un vero e proprio fuoco d’artificio. LaPresseL’obbligo di vincere lo scudetto, la volontà di essere tra le principali ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 26 luglio 2022) La, dopo undi altissimo spessore, vuolela campagna acquisti con il botto; andiamo a vedere di chi si tratta. Una stagione che deve riportare i bianconeri a dominare il calcio italiano ed essere assoluta protagonista a livello internazionale: gli obiettivi dellasono importanti e per essere portati a termine bisogna mettere a disposizione di Allegri una rosa di assoluto livello. A tal proposito, ilha portato tre nuovi innesti in grado di alzare il livello qualitativo della squadra da Pogba a Di Maria passando per Bremer. Un giocatore per ruolo anche se, da qui a fine, la volontà è dicon un vero e proprio fuoco d’artificio. LaPresseL’obbligo di vincere lo scudetto, la volontà di essere tra le principali ...

