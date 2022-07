Juve, su Arthur non c’è solo l’interesse dell’Arsenal, ma anche del Valencia (Di martedì 26 luglio 2022) Arthur sempre più lontano dalla Juve: oltre all’interesse già noto dell’Arsenal, nelle ultime ore è spuntato anche quello del Valencia Spunta una nuova pretendente per Arthur. Come noto, il centrocampista brasiliano è in uscita dalla Juventus e alla ricerca di una nuova sistemazione. Oltre all’Arsenal, sul giocatore da mesi, ci sarebbe ora il Valencia di Gattuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club spagnolo sarebbe piombato sull’ex Barcellona. Contatti in corso con la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)sempre più lontano dalla: oltre algià noto, nelle ultime ore è spuntatoquello delSpunta una nuova pretendente per. Come noto, il centrocampista brasiliano è in uscita dallantus e alla ricerca di una nuova sistemazione. Oltre all’Arsenal, sul giocatore da mesi, ci sarebbe ora ildi Gattuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club spagnolo sarebbe piombato sull’ex Barcellona. Contatti in corso con lantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

