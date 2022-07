Juve | nuovo sondaggio con l’Atalanta per Muriel

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 luglio 2022) Laha contattato diper chiedere informazioni su: il colombiano potrebbe essere il vice Vlahovic C’è unnome per completare l’attacco dellantus. I bianconeri, secondo quanto riportato stasera da Sportitalia, sarebbero tornati su Luisdopo i sondaggi delle scorse settimane. La Vecchia Signora, sempre a caccia di un vice Vlahovic, avrebbe effettuato ora unapprofondito per l’attaccante del, in scadenza con la Dea nel giugno del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.