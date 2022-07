forumJuventus : McKennie: 'La Juve è il mio luogo felice, mi sento apprezzato. Lavoriamo sodo per tornare a vincere. Giocare con ca… - sportli26181512 : Juve, Mckennie palleggia con Jessica sotto gli irrigatori VIDEO: Il centrocampista americano della Juventus, Weston… - tuttosport : #DailyMail: '#Juve, #Conte punta #McKennie per il suo #Tottenham' ?? - juve_grecchi : Vada per quelli gravi tipo Chiesa, McKennie o anche questo di Pogba che sono traumatici (ossa,legamenti e cartilagi… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: 'Il #Tottenham pensa a Weston #McKennie': Il centrocampista americano è stato uno dei migliori gi… -

Tuttosport

... battuti 2 - 0 grazie ai gol dei giovani Da Graca e Compagnon, lanel giro di un paio di ... JUVENTUS (4 - 3 - 3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Pellegrini;, Locatelli, Soulé; Di ......La soluzione sul mercato L'uomo designato a sostituire il Polpo è attualmente in ritiro con la... quando ha fatto giocare l'argentino Soulé in mediana cone Locatelli . In uscita Arthur, ... Juve, McKennie torna a casa: "Ci vediamo a Dallas" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Continua la tournée estiva della Juventus e questa volta la sfida è di quelle che attirano la curiosità degli appassionati: sarà Barcellona-Juventus. La Juventus per questa "amichevole extra-lusso" do ...