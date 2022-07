Jova Beach Party a Marina di Cerveteri: “L’ecologia non è un’ideologia, ma una scienza” (Di martedì 26 luglio 2022) Il Jova Beach Party lo scorso weekend ha animato il Lungomare Degli Etruschi di Marina di Cerveteri, con un doppio appuntamento al quale hanno risposto oltre cinquantamila persone Una giornata quella di domenica sera che ha visto nel cuore del preshow Dardust (che nel pomeriggio ha avuto tra i tanti ospiti Julian Marley e Willie Peyote) ed i Ackee Juicy Rockers. Il prossimo Maestro concertatore della Notte Della Taranta ha conquistato tutti con un set elettronico e tribale al tempo stesso, trasportando il pubblico in un vortice di suoni al quale è seguito a volumi altissimi aperto dal duetto con Jova quello del duo di producers di matrice principalmente elettronica. Sta per terminare il tramonto quando il protagonista della serata approda con la band al completo sul palco, davanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Illo scorso weekend ha animato il Lungomare Degli Etruschi didi, con un doppio appuntamento al quale hanno risposto oltre cinquantamila persone Una giornata quella di domenica sera che ha visto nel cuore del preshow Dardust (che nel pomeriggio ha avuto tra i tanti ospiti Julian Marley e Willie Peyote) ed i Ackee Juicy Rockers. Il prossimo Maestro concertatore della Notte Della Taranta ha conquistato tutti con un set elettronico e tribale al tempo stesso, trasportando il pubblico in un vortice di suoni al quale è seguito a volumi altissimi aperto dal duetto conquello del duo di producers di matrice principalmente elettronica. Sta per terminare il tramonto quando il protagonista della serata approda con la band al completo sul palco, davanti ...

BarbascuraX : Comunque che dite, si iniziano a notare gli effetti del cambiamento climatico? Siccità, morie di uccelli, bombe di… - enpaonlus : Ambientalisti contro il Jova Beach Party a Vasto: “Spiagge e torrenti non sono discoteche” - La Stampa - Cresce la… - aliabilityy : Ma cosa vogliono da me le sponsorizzazioni di Instagram no non ci voglio andare a un altro jova beach party non ho… - andrea_baga : RT @alexiasslazio: è un 10 ma va al jova beach party: 104 - stebellentani : @Cartabellotta @ricpuglisi però è cambiato il mondo: è tornata la normalità, è l'estate dei 700mila di Vasco, il Jo… -